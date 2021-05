Ligue des Champions : Edouard Mendy Champion!!!!

Le Sénégalais Edouard Mendy et Chelsea ont été couronnés en finale de la Ligue des Champions de l’UEFA, samedi à Porto, grâce à une victoire de 1 à 0 contre Manchester City.

À 29 ans et dans une carrière atypique d’un footballeur, Edouard Mendy est devenu le troisième joueur sénégalais – après Safif Diao et Sadio Mané avec Liverpool – à soulever ce précieux trophée, l’un des plus convoités au monde.

Edouard Mendy et ses coéquipiers ont su freiner l’armada offensive de l’équipe entrainée par Pep Guardiola. Evidemment, l’ancien du Stade de Reims, du Stade Rennais … en Ligue 1 française était titulaire ce soir à l’ Estádio do Dragão. Son équipe, Chelsea, remporte ce titre pour la deuxième fois de son histoire. Au tableau d’affichage, c’est l’allemand, Kai Havertz, qui a fait le plus mal à Manchester City en marquant l’unique but de la rencontre juste avant la pause (42e) sur une sublime passe du jeune anglais, Mason Mount. Pour Edouard Mendy, ce titre est la concrétisation parfaite d’une excellente saison durant laquelle il a joué 12 matchs de C1 et gardé ses cages inviolées 9 reprises.