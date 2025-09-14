Linguère : Idrissa Samba, administrateur du fonds de garantie automobile au chevet des populations

Partager Facebook

En bon citoyen, l’inspecteur des impôts et domaines par ailleurs l’ administrateur des fonds de garantie automobile le natif de Dahra Idrissa Samb a jugé nécessaire d’accompagner socialement ses voisins. En effet, Idrissa Samb a réuni hier devant son domicile à Dahra Djoloff une bonne partie des populations du Djoloff pour procéder à la remise symbolique des frais d’inscription de 155 élèves orphelins issus des 18 communes du département de Linguere. Également le mécène (Idrissa Samb) a également offert des moustiquaires imprégnées au profit des bébés, des femmes enceintes et des personnes du troisième âge. À l’occasion, l’administrateur des fonds de garantie automobile a mis à la disposition des populations 1000 plants.

Dans sa communication, le donateur (Idrissa Samb) , après avoir rendu grâce à Dieu, a remercié toute la population du Djoloff qui s’est massivement déplacée pour assister à la cérémonie. Poursuivant, Idrissa Samb de préciser que les 155 élèves orphelins appartenant à la couche vulnérable, de même que les bébés, les femmes enceintes et ceux du troisième âge suffisant qu’il a jugé nécessaire de répéter cet acte qui marque la 4eme édition. Selon l’inspecteur des impôts et domaines << ses activités sociales vont en droite ligne avec la vision de Son Excellence le Président de la République Bassirou Diomaye Faye et de son Premier Ministre Ousmane Sonko, du Président de l’ Assemblée Nationale El Hadji Malick Ndiaye qui n’est rien d’autre que de venir en aide les populations >>, a-t-il laissé entendre.

Parlant des moustiquaires imprégnés, Idrissa Samb dira que la pathologie (le paludisme) tue. C’est pourquoi, il a invité les bénéficiaires à dormir nuit et jour sous les moustiquaires imprégnés. De plus , il (Idrissa Samb) a rappelé l’importance de la santé dans un pays, car sans la santé, point de développement.

S’agissant des 1000 plants destinés aux zones sportives du département de Linguere ( 2 zones navetanes ) de la commune de Dahra et d’ autres zones navétanes de 05 communes dans le Djoloff, Idrissa Samb a profité de l’opportunité pour demander aux jeunes de planter ces arbres afin de rester dans un environnement propice à la vie humaine, à un climat pluvieux.

Aux bénéficiaires des frais d’inscription, l’inspecteur des impôts et domaines Idrissa Samb, les invite à pousser les études jusqu’au dernier sommet, car nous sommes dans un monde d’excellence. Idrissa Samb a conseillé les jeunes à ne pas verser dans le piège du Net tout en utilisant le téléphone portable à bon escient. Il a aussi demandé aux jeunes de ne pas penser à aller dans l’Eldorado ( émigration clandestine), car pour lui , avec ce nouveau gouvernement, l’espoir est garanti pour un Sénégal de développement.Toutefois, Idrissa Samb sollicite les Sénégalais qui le peuvent de participer symboliquement au Plan de Redressement de l’ Economie afin que les autorités accèdent aux objectifs fixés.

Samba Khary Ndiaye ( Linguere