Locales à Lat Mingué : Dr Boubacar Sy plébiscité

A quelques mois des élections locales, les déclarations de candidature fusent de toutes parts. A Lat Mingué, une des plus grandes Communes du département de Kaolack, la bataille s’annonce rude.Des jeunes réunis autour de JOB (Jeunesse Ouverte à Boubacar Sy) et des femmes viennent de porter la candidature d’un des plus illustres fils de cette localité, en la personne du Dr Sy, pharmacien de son état et, par ailleurs, responsable politique de luxe du parti présidentiel, l’APR. La manifestation d’investiture organisée à son honneur, ce week-end, a eu une mobilisation record:”La rencontre de ce jour s’inscrit en droite ligne des objectifs de développement que nous avons pour cette localité de Lat Mingué que nous aimons et chérissons tant. Trouver des solutions idoines et novatrices aux préoccupations les plus tenaces de nos populations reste un objectif,voire un impératif.Voilà tout le sens de notre engagement politique.Une fois élu, nous allons tout faire pour abréger les souffrances des habitants des 84 villages de la Commune en leur assurant les services sociaux de base.Nous allons aussi bannir tout sectarisme.La gestion des affaires de cette municipalité doit être l’affaire de tout le monde; la participation de tous serait le principal levier de notre gouvernance.Servir et non de servir: voilà le slogan qui va guider notre action politique”, a lancé le Dr Sy qui, de se féliciter de la confiance placée en sa personne :”J’adresse mes vifs remerciements aux jeunes qui ont jeté leur dévolu sur ma modeste personne pour ces échéances électorales.Mes remerciements à toutes les populations de Lat Mingué et, notamment, les femmes.Mention spéciale à monsieur Khalifa Wade pour des conseils précieux et ses belles orientations, mais aussi,au Docteur Nguirane Ndiaye de Bongré ( Kaolack) et au Dr Mor Fall de Mbour”.

