L’université de Ziguinchor incendié

Un incendie a eu lieu, ce dimanche vers 17h, au niveau de l’université Assane Seck (UASZ) de Ziguinchor. Le sinistre s’est déclaré au niveau d’un bâtiment en chantier dans l’enceinte de l’université. Il a fallu l’intervention des sapeurs pompiers pour le maîtriser.

Pour le moment, on ignore les causes de l’accident. Mais, selon Mor Fall, Secrétaire général de UASZ, l’origine d’un court circuit est à exclure. La bâtisse n’avait pas encore d’électricité . Toutefois, les dégâts matériels sont énormes, parce que, le coulage s’est affaissé et tout ce qu’il y avait dedans comme les poutrelles, échafaudages ont été détruits.