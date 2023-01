Lutte avec frappe: Zarco voit que sa suspension est juste « ridicule »

Le lutteur de Grand-Yoff Mbollo n’arrive pas à avaler cette pilule. Selon les informations, Zarco parle de suspension « ridicule ». Zarco est très remonté contre le Comité national de gestion de lutte (CNG) qui a décidé de le suspendre un an ferme.

« Le président du CNG doit annuler cette suspension, parce qu’elle est ridicule. J’accepte d’être sanctionné financièrement, mais me surprendre prétextant que j’ai fait plus de 30 minutes de préparation mystique. En plus d’avoir pris mon argent (1 300.000 FCFA), ils décident de me suspendre pour des motifs qui ne tiennent pas. Le CNG a commis une grosse erreur et il doit automatiquement le rectifier », a dit Zarco, tête de file de l’écurie Grand-Yoff Mbollo.

Qui ajoute : « On ne peut pas parler d’indiscipline, parce que nous sommes des responsables. Les lutteurs sont des références pour beaucoup de jeunes, donc ils ne peuvent pas montrer des actes d’discipline. Les grands combats doivent avoir un temps important de préparation, d’autant plus que les amateurs ont fait le déplacement pour ce duel ».

D’après Zarco, le CNG veut juste tuer le charme de la lutte. « Des galas de lutte ont été organisés jusqu’à 1 heure du matin, pourquoi, ils veulent changer maintenant les horaires. Les lutteurs ont besoin d’un temps de préparation mystique assez conséquent. On ne peut pas préparer un combat pendant des mois et venir tout gâcher en 10 minutes », a-t-il fustigé.