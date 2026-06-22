Lutte contre la criminalité financière : Le GIABA dresse la société civile en rempart contre le blanchiment et le terrorisme

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Le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), institution spécialisée de la CEDEAO, a ouvert ce lundi à Saly un important atelier régional de sensibilisation destiné aux organisations de la société civile (OSC) de l’espace ouest-africain. Pendant trois jours, les participants réfléchiront aux moyens de renforcer leur implication dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), deux phénomènes qui continuent de menacer la stabilité économique et sécuritaire de la région.

Des représentants d’organisations de la société civile venus des pays de la CEDEAO et de l’Alliance des États du Sahel (AES), des experts, des responsables institutionnels ainsi que des partenaires techniques et financiers échangeront sur les défis liés à la criminalité financière et aux mécanismes permettant de mieux protéger les économies ouest-africaines.

Le Directeur général du GIABA, Edwin W. Harris Jr., a rappelé que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont devenus des menaces de plus en plus sophistiquées, alimentant la corruption, la criminalité organisée et l’instabilité politique. « Le blanchiment de capitaux (BC) et le financement du terrorisme (FT) gagnent en sophistication, sont par nature transnationaux et sont de plus en plus liés à la criminalité organisée, ce qui représente une menace croissante pour les consommateurs, les entreprises et les gouvernements. La nature mondiale de la délinquance économique et financière est telle qu’aucune nation ne peut lutter seule contre ce fléau, ce qui fait de la coopération internationale et d’une collaboration étroite avec nos principaux alliés un élément essentiel de la réponse. Aucun État ne peut relever seul ce défi. La coopération régionale et l’implication de toutes les parties prenantes, notamment la société civile, sont indispensables », a-t-il déclaré.

Le responsable du GIABA a insisté sur le rôle stratégique des OSC dans la sensibilisation des populations, le plaidoyer auprès des décideurs et la promotion de la bonne gouvernance. Selon lui, ces organisations constituent un relais essentiel entre les institutions publiques et les citoyens dans la lutte contre les flux financiers illicites.

Le Directeur général a également mis en avant les efforts récents du GIABA en faveur de la société civile. En 2024, l’organisation a accordé 350 000 dollars américains à plusieurs OSC engagées dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent au Nigeria et dans la région de l’Union du fleuve Mano. En 2025, une enveloppe supplémentaire de 300 000 dollars a été distribuée à douze organisations pour soutenir des campagnes de sensibilisation sur le recouvrement et la gestion des avoirs criminels.

Au nom du président de la Commission de la CEDEAO, la Représentante résidente de l’organisation au Sénégal, Zelma Yollande Nobre Fassinou, a salué l’engagement des autorités sénégalaises ainsi que le rôle déterminant de la CENTIF dans la détection et l’analyse des opérations financières suspectes. Elle a souligné que cet atelier intervient à un moment crucial, alors que les États membres du GIABA s’apprêtent à entrer dans le troisième cycle des évaluations mutuelles. Un processus qui permettra d’apprécier non seulement la conformité des dispositifs nationaux aux normes internationales, mais également leur efficacité dans la prévention et la répression des crimes financiers. « Les organisations de la société civile sont des partenaires indispensables grâce à leur proximité avec les communautés, leur capacité de mobilisation et leur rôle de sensibilisation », a-t-elle affirmé.

Les travaux porteront notamment sur les tendances régionales du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, les initiatives régionales de lutte, le rôle des OSC dans la prévention de ces phénomènes ainsi que les stratégies visant à mettre en place un réseau ouest-africain solide d’organisations engagées dans ce combat. À travers cette rencontre, le GIABA espère renforcer la compréhension des enjeux de la LBC/FT, accroître l’engagement citoyen et consolider les partenariats entre les institutions publiques, les acteurs de la société civile et les partenaires régionaux.

Pour le Sénégal, qui accueille pour la deuxième fois cette rencontre après une première édition organisée à Dakar en 2012, cet atelier confirme sa place dans les efforts régionaux visant à promouvoir la transparence financière, la bonne gouvernance et la sécurité collective en Afrique de l’Ouest.