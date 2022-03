Lutte contre le racisme: Kalidou Koulibaly nommé ambassadeur en Italie

Koulibaly, symbole de la lutte contre le racisme se réjouit d’avoir pu participer à cette journée. « Je suis très heureux et fier d’être ici à Naples, qui est une ville et un centre de football très importants, pour envoyer un message de témoignage contre toutes les formes de racisme et de violence. Voir dans ce tournoi de nombreux peuples différents qui célèbrent tous ensemble , sans distinction, c’est certainement une belle image et mon rêve est d’en voir de plus en plus dans le football, de belles images comme celles-ci. Ce tournoi est une belle initiative contre toutes les formes de racisme. Quand ils m’ont appelé du Consulat de Sénégal et demandé ma présence, j’ai tout de suite accepté. A plus forte raison en ce moment, avec tout ce qui se passe, c’était une chose importante à faire », a déclaré le défenseur champion d’Afrique.