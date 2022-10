Lutte contre le terrorisme: Les nouvelles technologies peuvent être un outil efficace

Avant la réunion spéciale du Comité des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme du Conseil de sécurité, qui débute vendredi en Inde, la Présidente du Comité, l’Ambassadrice indienne Ruchira Kamboj, a expliqué à ONU Info comment certaines des technologies les plus récentes et les plus utilisées sont exploitées par les terroristes.

Au cours de la réunion de deux jours en Inde, les 28 et 29 octobre, sur le thème Utilisation des technologies nouvelles et émergentes à des fins terroristes, Mme Kamboj s’attend à ce que les États membres de l’ONU et les experts du secteur privé, du monde universitaire et de la société civile, discutent des bonnes pratiques pour « partager les informations afin de détecter et de prévenir les actes de terrorisme, de traduire les auteurs en justice et de soutenir les victimes du terrorisme ».

L’utilisation de technologies nouvelles et émergentes à des fins terroristes est une question de plus en plus préoccupante. Les États membres sont déjà confrontés à une menace importante et croissante liée à l’exploitation d’Internet et des plateformes de médias sociaux pour faciliter un large éventail d’activités terroristes. Les terroristes profitent des espaces en ligne pour créer des réseaux, se procurer des armes et obtenir un soutien logistique et financier. D’autres sujets de préoccupation sont l’utilisation de nouvelles méthodes de paiement – comme les cartes prépayées et les paiements mobiles, ou les actifs virtuels et les méthodes de financement en ligne comme les plateformes de crowdfunding – à des fins terroristes. Il existe également un potentiel d’utilisation des technologies émergentes, notamment les drones, l’intelligence artificielle, la robotique, la biologie synthétique, les voitures à conduite autonome et l’impression 3D, à des fins terroristes.

Nous devons nous rappeler, bien sûr, que nombre des technologies que je viens de mentionner sont également des outils et des services de communication incroyablement utiles utilisés par un grand pourcentage de la population mondiale. Le Conseil de sécurité s’est intéressé aux nouvelles technologies dans un certain nombre de résolutions antiterroristes axées sur l’application de la loi et le contrôle des frontières, la sécurité aérienne et la protection des infrastructures critiques et des cibles vulnérables.

La résolution la plus récente du Conseil en matière de lutte contre le terrorisme, la résolution 2617 de décembre 2021, fait spécifiquement référence aux technologies émergentes, prenant acte de la menace croissante que représente leur utilisation à des fins terroristes. Dans cette résolution, le Conseil note avec inquiétude l’utilisation abusive croissante, à l’échelle mondiale, des drones par des terroristes pour mener des attaques et reconnaît la nécessité de trouver un équilibre entre la promotion de l’innovation et la prévention de l’utilisation abusive à mesure que ses applications se développent.

Par conséquent, le Comité pour la lutte contre le terrorisme est déterminé à soutenir les États membres dans leurs efforts pour exploiter le vaste potentiel bénéfique des technologies nouvelles et émergentes. De nombreuses technologies innovantes, telles que l’intelligence artificielle, l’analyse avancée, la reconnaissance faciale et les systèmes aériens sans pilote sont utilisées par les États Membres, les entités des Nations Unies, les organisations internationales et régionales, les organisations de la société civile et d’autres acteurs concernés, pour recueillir, utiliser et partager les informations nécessaires pour détecter et prévenir les actes de terrorisme, traduire les auteurs en justice et soutenir les victimes du terrorisme.

La facilité d’accès, le coût abordable et la portée presque universelle des technologies nouvelles et émergentes ont, d’une part, ouvert d’immenses possibilités à l’humanité, mais ont aussi, d’autre part, rapproché les gens dans un environnement très fermé, exposant particulièrement les utilisateurs vulnérables à des acteurs aux intentions néfastes. Par exemple, pendant la pandémie, la présence en ligne accrue des jeunes a été exploitée par des groupes terroristes pour diffuser leur propagande et des récits déformés afin de recruter et de collecter des fonds à des fins terroristes. Nous avons assisté à une utilisation effrénée des médias sociaux à des fins terroristes pour diffuser de la propagande terroriste. Ainsi, l’accès facile, la disponibilité, le caractère abordable et l’universalité des technologies nouvelles et émergentes ont eu un impact sur chaque section de la société.

D’autre part, l’application extensive des mesures antiterroristes a également suscité de graves préoccupations. L’expérience a montré que l’utilisation indiscriminée des technologies pour lutter contre le terrorisme peut aliéner les populations et avoir un effet négatif sur l’extrémisme violent et les efforts de lutte contre le terrorisme.

Les Nations Unies ne cessent de promouvoir une approche holistique et globale de l’ensemble de la société pour relever les nombreux défis qui se posent en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent propice au terrorisme en ligne. Les organisations de la société civile, les universités et les entités du secteur privé ont un rôle important à jouer à cet égard.