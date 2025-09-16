Lutte contre l’émigration irrégulière : 19 candidats interpellés à l’île de Ngor

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Brigade de proximité de Ngor a procédé, le lundi 15 septembre 2025, à l’interpellation de dix-neuf (19) individus de nationalités différentes, dont trois (03) enfants, candidats à l’émigration irrégulière.

L’opération a été déclenchée à la suite de la dénonciation d’un propriétaire qui, à son retour, a découvert la présence de personnes étrangères dans son domicile situé à l’île de Ngor.

La perquisition menée par les gendarmes dans ladite maison a permis de retrouver les dix-neuf (19) candidats à l’émigration irrégulière, répartis comme suit :

– douze (12) guinéens,

– un (01) ivoirien,

– un (01) malien

– et cinq (05) sénégalais,

La Gendarmerie nationale réaffirme son engagement dans la lutte contre l’émigration irrégulière et appelle la population à une collaboration renforcée pour endiguer ce fléau. Elle rappelle par ailleurs que son centre d’appel est joignable gratuitement aux numéros 123 et 800 00 20 20.