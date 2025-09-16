Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
1758036741421

Lutte contre l’émigration irrégulière : 19 candidats interpellés à l’île de Ngor

16 septembre 2025 Actualité

La Brigade de proximité de Ngor a procédé, le lundi 15 septembre 2025, à l’interpellation de dix-neuf (19) individus de nationalités différentes, dont trois (03) enfants, candidats à l’émigration irrégulière.

L’opération a été déclenchée à la suite de la dénonciation d’un propriétaire qui, à son retour, a découvert la présence de personnes étrangères dans son domicile situé à l’île de Ngor.

La perquisition menée par les gendarmes dans ladite maison a permis de retrouver les dix-neuf (19) candidats à l’émigration irrégulière, répartis comme suit :

– douze (12) guinéens,

– un (01) ivoirien,

– un (01) malien

– et cinq (05) sénégalais,


La Gendarmerie nationale réaffirme son engagement dans la lutte contre l’émigration irrégulière et appelle la population à une collaboration renforcée pour endiguer ce fléau. Elle rappelle par ailleurs que son centre d’appel est joignable gratuitement aux numéros 123 et 800 00 20 20.

Vérifier aussi

fsdgfdsg

Macky Sall publie un nouvel ouvrage

Après « Le Sénégal au cœur », mis sur le marché en 2018, Macky Sall publie « L’Afrique …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved