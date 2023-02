Lutte: Zarco « Sa Thies fokk mou Khékh pour ame ndam »

Dans la promotion de leur combat qui se tiendra le 05 mars 2023, Reug Reug et Sa Thiès se sont fait face pour la deuxième fois ce samedi à Sorano. Les deux lutteurs se sont promis un combat de feu après avoir admis qu’ils sont fin prêts pour ce combat choc. Selon Zarco, si Sa Thies veut avoir quelque chose, il doit imposer la bagarre à Reug Reug.

Après leur premier face à face chaud bouillant en octobre dernier, Sa Thiés et Reug Reug ont remis ça ce samedi à Sorano. Les deux lutteurs les plus en vue de la jeune génération se sont échangés des mots virulents et se sont livrés à une bataille verbale devant Lamine Samba. Invaincu dans l’arène après 16 combats disputés Omar Kane dit Reug Reug a déclaré qu’il est prêt à tout pour signer sa quinzième victoire le 5 mars.

« Ce combat n’est pas un risque pour moi. J’ai battu cinq lutteurs de Guédiawaye et Sa Thiès sera le sixième s’il plait à Dieu » a ajouté le tombeur de Gouy Gui.