Macky: “On va confiner à nouveau si la situation l’impose”

Face à la montée des infections, Le président de la République n’exclut rien. Ce vendredi au palais de la République, en marge de la cérémonie de remise du Rapport du Comité de suivi du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du COVID-19 (Force Covid-19), le chef de l’Etat, Macky Sall, a lancé une menace, à peine voilée, d’un retour des restrictions pour freiner la propagation de la maladie.

Une situation déjà vécue et durement ressentie par les populations, lors des première et deuxième vagues de la pandémie de Covid 19. « Je voudrais dire également très clairement, que si cette situation évolue, je prendrais toutes les mesures nécessaires. Y compris s’il faudrait retourner à l’état d’urgence, refermer les frontières, et également interdire les déplacements », a annoncé le Président Sall. Macky Sall d’inviter les Sénégalais d’être « conscients que ce variant Delta a eu une vitesse de contamination sans précédent ».

Pour lui, la seule solution est de ’’s’autoréguler’ et laisser l’activité se dérouler. « On ne peut laisser la maladie prendre le dessus, et le pays submergé, les hôpitaux dépassés pour constater, malheureusement des centaines voire des milliers de morts comme c’est déjà le cas dans certains pays. Donc, c’est un appel sérieux. Il faut que les gens puissent mesurer la gravité de la situation et qu’ils respectent les recommandations qui leur ont été faites. Sinon, si la situation l’impose, nous allons revenir aux mesures que nous avons déjà connues par le passé », menace le chef de l’Etat.