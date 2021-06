Macky Sall se retrouve entre le marteau et l’enclume

Macky Sall se retrouve en face des rebelles de Benno et des insurgés de l’APR. Du nord au Sud et d’Est en Ouest, pas une seule région n’est épargnée.

Président de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar (BBY) et président de l’Alliance Pour la République (APR), Macky Sall fait face à la situation la plus compliquée depuis son accession à la magistrature suprême. Les investitures pour les locales du 23 janvier 2022 vont « tuer » le président Macky Sall.

« Les élections locales ont été rejetées à plusieurs reprises par le président Macky Sall qui craignait l’implosion de sa coalition victorieuse » selon plusieurs observateurs. Aujourd’hui, rattrapé par le temps, le président Macky Sall fait réellement face à ce problème épineux. Après ses menaces sur les listes parallèles, des responsables de partis alliés se sont fait entendre sur l’impossible consensus dans Benno. Et même au sein de son parti l’APR, des responsables politiques commencent à affûter leurs armes.

Les investitures pour les locales ont commencé à générer ses lots de frustrés. Le bloc BBY affiche des fissures et des voix discordantes se font entendre dans les bas-fonds de l’APR. Ça grogne de partout et personne ne veut être laissé en rade. Des alliés de Benno ne veulent point se faire ravir leurs mairies par leurs challengers de l’APR. Et des responsables de l’APR ne veulent point être lésés par une liste « consensuelle » du Palais qui fera la part belle à certaines grandes gueules sans base politique. Et les alliés de dernières minutes de Benno veulent être aussi pris en considération.

La coalition Benno risque de voler en éclats. Comment fera Macky pour éviter l’épineux problème de Kaffrine entre son poulain Abdoulaye Seydou Sow et son fidèle allié socialiste Abdoulaye Wilane ? Le même problème se pose aussi à Podor entre son partisan, le puissant Mamadou Racine Sy et son alliée, l’ancienne socialiste Aïssata Tall Sall. Et l’épineux problème de la ville de Dakar entre ses républicains, Mbaye Ndiaye, Abdoulaye Diouf Sarr et Amadou Ba face à l’allié socialiste Alioune Ndoye maire du Plateau.

Le jeune frère du Président et maire de Guédiawaye va faire face à ses propres frères de partis qui ne voudront pas le laisser rempiler. Le député Seydina Fall Bougazelli et le Directeur général de la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE), Lat Diop ne vont pas laisser échapper cette chance d’être maire. A Saint-Louis, le beau-frère du président, Mansour Faye fait face un rival puissant en la personne de son frère de parti, l’ancien ministre Mary Teuw Niane.

Les grincements de dents au sein de l’APR et la rébellion des alliés de Benno risquent fortement de fragiliser le président non seulement aux locales mais aussi aux législatives prévues cette même année.