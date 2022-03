Magal de Darou Mouhty: Borom Darou, l’attraction de la jeunesse

Le Magal de Darou Mouhty commémorant les retrouvailles entre Cheikh Ahmadou Bamba et son frère Mame Thierno Birahim Mbacké Borom Darou, au retour d’exil du fondateur du Mouridisme sera célébré aujourd’hui à Darou Mouhty . Actuellement son homonyme et petit fils fait l’attraction des disciples particulièrement la jeunesse qui ne parle que de « Chikory ».

En ce jour mémorable dans l’histoire du mouridisme, on vous prolonge dans la vie et l’œuvre du bras droit, de l’homme de confiance, du confident du fondateur du mouridisme.

Mame Thierno Birahim Mbacké, plus connu sous le nom de Borom Darou Noreyni, est le petit-fils du frère de Serigne Touba, son homonyme Mame Thierno Ibra Faty . Fils de Serigne Ousmane Mbacké Noreyni, Mame Thierno est connu grâce à l’importante place qu’il occupe dans le cœur de la jeunesse sénégalaise. En quête de savoir et connaissances religieuses, il a quitté très tôt le Sénégal.

Restant plusieurs années à l’extérieur du pays, Mame Thierno est appelé par son frère Serigne Modou Kara pour un retour immédiat dans le pays.

Beaucoup de ses disciples déclarent que Mame Thierno a été appelé pour venir purifier et sauver la jeunesse sénégalaise.

Dès son retour au Sénégal, Mame Thierno forma un beau duo avec son frère surnommé le Général de Bamba. Le « Ndamal Darou » des jeunes s’engagea alors dans sa mission de ramener les jeunes dans le droit chemin. Il commence à se montrer derrière Serigne Modou Kara qui lui confie la mission de gérer les jeunes.

Borom Darou commence alors à faire le tour du Sénégal pour échanger avec la jeunesse. Ses discours charismatiques remplis de sagesses et d’enseignements, ont commencé à entrer dans la tète des jeunes. Un nouvel espoir pour la jeunesse sénégalaise est né.

Par ailleurs son homonyme est né en 1862, de son vrai nom Ibrahima Faty Mbacké, encore appelé Borom Darou, Mame Thierno est un disciple et frère cadet de cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur du mouridisme. Il est connu pour avoir été le bras-droit de ce dernier, qui lui avait d’ailleurs confié la communauté mouride durant ses absences, pour emprisonnement ou exil. Il devient le bras-droit de Ahmadou Bamba Mbacké, et joue le rôle d’émissaire entre les colonisateurs et son frère, tout en étant son représentant au sein de la communauté mouride durant ses arrestations et ses exils imposés par l’administration coloniale française, notamment de 1895 à 1902.

Il fait face, en particulier, au gouverneur du Sénégal, de 1890 à 1895, Henri-Félix de Lamothe, puis aux gouverneurs de l’Afrique-Occidentale française, Jean Chaudié jusqu’en 1900, suivi de Noël Ballay puis Pierre Capest jusqu’en 1902, Ernest Roume jusqu’en 1907, et William Merlaud-Ponty jusqu’en 1915.Mame Cheikh Ibrahima Faty MBACKE a acquis, au contact de son guide et maître, toutes les qualités requises pour jouer le grand rôle auquel il est appelé.

De retour d’exil en 1902, Cheikh Ahmadou Bamba a rencontré son frère à Saint Louis. Les retrouvailles entre les deux hommes furent mémorables. Serigne Touba était très satisfait du comportement et de la gestion du mouridisme, de sa famille par « Borom Darou ». 119 ans après cette rencontre historique, la communauté mouride s’en souvient ce lundi 29 mars 2021.