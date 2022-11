Maladies Tropicales Négligées: Le Sénégal cible quatorze (14) pathologies

Dakar a abrité hier, lundi, le lancement du projet ARISE 2 « Accélérer l’élimination résiliente, innovante et durable des MTN (maladies tropicales négligées) » et de validation des plans d’action 2023. Réunissant cinq pays d’Afrique, cette rencontre sera l’occasion de finaliser les plans de travail des différents pays et constituera également un moment fort pour réaffirmer l’engagement de l’Etat du Sénégal dans la lutte contre les MTN.

Le projet rentrant dans le cadre d’accélérer l’élimination résiliente, innovante et durable des MTN (maladies tropicales négligées) ARISE 2» et de validation des plans d’action 2023 a été officiellement lancé à Dakar hier, lundi. L’objectif de ce projet est de soutenir les programmes de ces cinq pays et les partenaires locaux dans la mise en œuvre des activités des plans directeurs MTN. A cet effet, la coordonnatrice du programme national des maladies tropicales négligées, Dr Ndeye Mbacké Kane, a fait état de quatorze maladies ciblées au Sénégal.

Cinq pays dont le Sénégal, le Burkina Faso, le Kenya, l’Ethiopie et le Soudan du Sud sont en conclave à Dakar dans le cadre du projet ARISE 2. Dénommé « Accélérer l’élimination résiliente, innovante et durable des MTN », ce projet a pour objectif de soutenir les programmes de ces cinq pays et les partenaires locaux dans la mise en œuvre des activités des plans directeurs MTN. Au Sénégal, le coût global du projet s’élève, selon Mme Ndèye Mbacké, à 5 millions de dollars.

Réagissant sur la situation actuelle du Sénégal dans le cadre de la lutte contre des maladies tropicales négligées, Dr Ndèye Mbacké Kane, coordonnatrice du programme national des maladies tropicales négligées indique que sur les vingt maladies tropicales négligées recensées au niveau international, le Sénégal en a ciblé quatorze : « Le Sénégal à l’instar des autres pays de la sous-région est endémique, nous nous avons ciblé à lutter contre quatorze maladies tropicales négligées, dont cinq à chimio-thérapie préventive et neuf en prise en charge au cas par cas. Ce sont des maladies, précise-t-elle qui sont endémiques partout, mais avec des niveaux d’endémicité d’une région à une autre. »

Ainsi, en termes de défis lancés dans cette lutte, renseigne la coordonnatrice du programme national des maladies tropicales négligées, « Le Sénégal s’est engagé à éliminer d’ici 2030, les maladies tropicales négligées. Avec l’effet de la pandémie (Covid) nous avons eu des problèmes en termes d’atteinte des résultats. C’est pourquoi un consortium de bailleurs de fonds dont la fondation Bill and Melinda Gates, la fondation CIFF, la fondation ELMA, avec l’appui stratégique de End-Fund qui appuie le Sénégal dans la lutte contre les maladies tropicales, s’est levé pour accompagner les pays dans la mise en œuvre des plans directeurs pour l’atteinte des objectifs d’ici 2030 ». D’où la nécessité, d’après elle, de ce projet dénommé Accélérer l’élimination résiliente et durable des MTN, qui est un projet qui vise cinq pays : le Sénégal, le Burkina Faso, le Kenya, l’Ethiopie, et le Soudan du Sud.

Le choix de ces pays rappelle-t-elle, est tout simplement parce qu’ « après un appel à candidature avec une soumission, les cinq pays ont soumis leur manifestation d’intérêt et on a vu quand même que les pays se sont engagés à mettre en œuvre les plans directeurs et ce qui est dans le projet ARISE ».