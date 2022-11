Manchester United résilie le contrat de Ronaldo !

L’attaquant portugais Cristiano Ronaldo, actuellement au Qatar pour la Coupe du monde, va quitter Manchester United « d’un commun accord, avec effet immédiat », annoncé mardi le club anglais dans un communiqué.

Le second passage de Cristiano Ronaldo à Manchester United ne s’est pas du tout déroulé comme prévu… Après une interview explosive donnée au journaliste Piers Morgan dans laquelle il règle ses comptes avec son entraîneur Erik ten Hag et sa direction, le club anglais avait alors décidé d’entamer des démarches légales pour rompre le contrat de son buteur, et c’est maintenant chose faite.

Manchester United vient en effet d’annoncer ce mardi la résiliation du contrat de Cristiano Ronaldo. Son bail se terminait en juin 2023. « Cristiano Ronaldo quitte Manchester United d’un commun accord, et avec effet immédiat », peut-on lire dans un communiqué publié par les pensionnaires d’Old Trafford.

« Tout le monde à Manchester United reste concentré sur la poursuite des progrès de l’équipe sous la direction d’Erik ten Hag et sur le travail en commun pour obtenir des succès sur le terrain », conclut le club. Le natif de Funchal est désormais libre de tout contrat. Son avenir sera donc très scruté lors des prochaines semaines.

Le Portugais n’a pas été tendre et son club l’a bien ressenti. Il a donc décidé de résilier son contrat, d’un commun accord avec son ancien attaquant. Désormais libre de s’engager dans le club qu’il souhaite en hiver, il a annoncé après le communiqué des Red Devils vouloir trouver un autre projet. Cette fois, il n’y a eu aucune animosité.