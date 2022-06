A demonstrator holds up a Senegalese flag during protests against the arrest of opposition leader and former presidential candidate Ousmane Sonko in Dakar, Senegal, Friday, March 5, 2021. Days of violent protests in Senegal have killed at least one person, local reports say, as young people take to the streets nationwide in support of the main opposition leader who was detained Wednesday. (AP Photo/Leo Correa)

Manif’ de Yewwi: Deux autres personnes arrêtées Du nouveau dans l’enquête sur la manifestation interdite de la coalition Yewwi Askan Wi. En effet, le nombre de personnes alpaguées dans l’affaire dite du «projet d’atteinte à la sûreté de l’État» lors de la dernière manifestation de Yewwi passe de six à huit.

Deux autres individus, O. Seck et A. A. Niang, ont été mis aux arrêts, hier lundi, par la Sûreté Urbaine du commissariat central de Dakar, à la plage Bceao de Yoff. Ils sont cités comme membres de cette association de malfaiteurs ayant fourni des armes et autres outils pour s'attaquer aux forces de défense et de sécurité. Le sieur O. Seck est le frère d'un célèbre insulteur public via les réseaux sociaux établi à l'étranger. À rappeler que parmi les 6 personnes déjà arrêtées dans cette affaire, il y a un Inspecteur des Impôts et Domaines.

