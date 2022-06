Manifestation du 29 JUIN: Y en a marre se joint à Yewwi

Le mouvement citoyen Y’en a marre sera de la partie, ce mardi 29 juin 2022 pour participer à la manifestation de Yewwi si elle n’est pas autorisée.

Y en a Marre va rejoindre la coalition Yewwi Askan Wi dans sa manifestation du 29 juin prochain. En conférence de presse ce mardi, le coordonnateur Aliou Sané a indiqué que si Macky Sall n’accorde pas à la coalition Yewwi Askan Wi son droit constitutionnel de manifester et de participer aux législatives, toutes les forces vives vont se battre pour que la démocratie soit préservée.

« Si Macky Sall et son administration n’accordent pas Yewwi Askan Wi, le droit constitutionnel à la manifestation pacifique comme ça a été le cas le 8 juin de façon paisible, le 29 juin, ce sera l’affaire de toutes les forces vives de ce pays, en commençant par Yen a Marre, toute la société civile, les mouvements citoyens et cette majorité silencieuse qui se trouve dans les maisons », a dit Aliou Sané, coordonnateur de Y en a marre. D’après lui, « à partir du 29 juin, la sécurité, la stabilité de ce pays dépendra de Macky Sall. Cette lettre d’information introduite doit avoir une suite favorable des autorités pour dire qu’elles vont encadrer comme le 8 juin. Si elles ne le font pas le 29, ce ne sera plus Yewwi Askan Wi. Ce seront toutes les forces vives de ce pays qui vont se battre pour que notre démocratie, qui est à terre, soit préservée », a-t-il soutenu.

Y en a marre a, par ailleurs, regretté l’impasse dans laquelle le Sénégal se retrouve aujourd’hui, « après les moult péripéties et combats menés depuis des années ».

« Le Sénégal est la risée du monde, alors que notre démocratie était louée partout dans le monde. Aujourd’hui, des députés et des maires sont arrêtés de manière arbitraire. Guy Marius Sagna a été interpellé alors qu’il rendait visite aux manifestants arrêtés la veille », déplore Thiat.

S’adressant au président Macky Sall, Thiat lui dit de « se rappeler son attitude de 2011, alors qu’il participait à toutes les manifestations ». « À l’époque, Abdoulaye Wade avait au moins la grandeur de lâcher du lest. Mais aujourd’hui, c’est Macky Sall qui assigne à résidence des opposants et empêche des citoyens à exercer un droit constitutionnel. Mais qu’il sache une chose : Y’en a marre est plus que jamais déterminé à lui faire face », fulmine le rappeur Thiat.

Y en a marre approuve le concert de casseroles

Y en a marre dit approuver totalement le concert de casseroles prévu demain mercredi à partir de 20 heures sur tout le territoire national. « Il n’existe pas une manifestation plus pacifique », a déclaré Alioune Sané, Coordonnateur du mouvement citoyen Y’en a marre, à propos du concert de casseroles annoncé par le leader du Pastef, Ousmane Sonko. Aliou Sané a d’ailleurs rappelé qu’en 2011, « Y’en a marre avait appelé à ce type de contestation ». Parlant de l’efficacité de la méthode, il explique « que toutes les personnes peuvent y participer, peu importe l’âge. D’ailleurs, ça se fait partout dans le monde ».

SADA MBODJ