Mansour Faye dans les locaux de la DIC

L’arrêté portant interdiction de sortie du territoire a été notifié à Mansour Faye. Ce dernier dénonce une décision qu’il juge « scandaleuse » du fait, selon lui, qu’il n’y a aucun rapport de corps de contrôle qui a demandé l’ouverture d’une information judiciaire contre sa personne. Il interpelle les professionnels du droit à ce sujet. D’ailleurs, selon des informations rapportées par la RFM, le maire de Saint-Louis est actuellement dans les locaux de la Division des Investigations Criminelles (DIC).

Le feuilleton Mansour contre les autorités en place prendra bientôt fin. En effet, l’arrêté l’interdisant de quitter le territoire national lui a été notifié depuis le 15 avril. Une décision que dénonce l’ancien ministre des transports qui la considère comme un « scandale ». Depuis sa page Facebook, Mansour Faye explique qu’il bénéficie d’un privilège de juridiction prévu par l’article 101 de la Constitution, en raison de son statut d’ancien ministre. Mieux, le maire de Saint-Louis indique avec véhémence qu’il n’y a aucun corps de contrôle qui a demandé l’ouverture d’une information le concernant. Dès lors, il exige du ministre de l’intérieur de lui donner les motifs de son interdiction de sortie du territoire « Alors, je prie Mr le ministre de l’Intérieur du gouvernement de SAS « demi-dieu », général de corps d’Armée, ancien Haut Commandant de la Gendarmerie et directeur de la Justice militaire, de me dire et de dire aux sénégalais, quel est le texte en vigueur au Sénégal, qui lui donne le droit de me notifier, par arrêté une telle scandaleuse décision, sans aucune forme d’explication ou de justification? », déclare-t-il. Il poursuit en se demandant s’il doit comprendre que le Sénégal n’est plus un État de droit ?. Pour lui, il subit un « acharnement » qui cache une intention malsaine ou à la limite une « agression ciblée ». À noter qu’à l’heure où ses lignes sont écrites, Mansour Faye est dans les locaux de la division des investigations criminelles si on s’en tient aux informations rapportées par la Radio Futur Média (RFM).

EL HADJI MODY DIOP