Marche nationale de And Gueusseum

Asas And Gueusseum et l’intersyndicale des Collectivités Locales en mouvement d’humeur organisent une marche aujourd’hui à Dakar. Le Sydeps et le Cnepsios se joignent à la marche contre «l’injustice ». Mballo Dia Thiam et compagnie réclament l’application du système LMD, le rattachement de la licence en sciences infirmières et obstétricales (LSIO) au ministère de l’Enseignement Supérieur, la délivrance des diplômes LSIO aux étudiants ayant 180 crédits, la suppression de l’examen de certification organisé par le ministère de la Santé en vue d’obtenir les diplômes d’État d’infirmiers et de sages-femmes, l’annulation des résultats d’admissibilité des infirmiers et sages-femmes lors de la 1ère session de l’examen en 2021 etc.. Des marches sont prévues concomitamment dans les capitales régionales.

