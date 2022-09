Marché Sandaga : La victoire de Soham El Wardini sur Alioune Ndoye

Elle aura suivi ses convictions jusqu’au bout. Soham El Wardini, ancienne maire de la ville de Dakar, a juridiquement eu raison d’Alioune Ndoye, maire de la ville de Dakar Plateau lors de la démolition d marché Sandaga.

La Cour suprême a annulé l’autorisation de démolition du marché classé patrimoine historique de l’Unesco.

Un bras de fer avait opposé Soham El Wardini et Alioune Ndoye sur le sort à réserver de ce site. La ville de Dakar était pour la réhabilitation du site. Le maire de Dakar Plateau pour une construction et modernisation du bâtiment. Ce dernier était parvenu à ses fins en démolissant le bâtiment emblématique de plus de 80 ans.

La maire de la ville de l’époque avait enclenché une procédure. Deux années, après la démolition du marché, la Cour suprême tranche en faveur de la préservation du site déjà réduit néant.

Une victoire symbolique pour Soham El Wardini qui peut tout de même avoir des conséquences sur l’ancien maire de la ville de Dakar Plateau.