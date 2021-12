Mariama Sarr défie Macky

Mariama Sarr, mairesse sortante de la Ville de Kaolack en a cure des directives du Président de la République Macky Sall. Elle a du mal à remuer sa colère et ce, depuis la publication des listes des investis au niveau de la Coalition présidentielle. Laissée sur le quai au profit de Mohamed Ndiaye « Rahma » et Papa Demba Bitèye, la ministre de la Fonction Publique vient de défier publiquement le Président Macky en promettant son soutien au candidat de la Coalition « And Nawlé And Liguey », en l’occurrence, Serigne Mbaye.

