Maristes: Un Américain cambriolé

Marchand ambulant de son état, F. Sèye a été surpris en train de cambrioler l’appartement du ressortissant américain, S. Wehmeyer. Interpellé par un voisin de sa victime, le prévenu a été jugé et condamné hier, à deux ans d’emprisonnement dont, six mois ferme par le tribunal des flagrants délits de Dakar.

Domicilié à Hann Maristes2, F. Sèye a eu la malheureuse idée de cambrioler l’appartement de son voisin, S. Wehmeyer. Après avoir escaladé en plein jour le mur de la maison R+1, le marchand ambulant a défoncé la porte de l’appartement avec un tournevis, avant faire main basse sur un poste téléviseur, le montant de 28.000 francs et un coffre-fort qui contenait 7 millions FCFA et un Iphone. Mais, il est tombé nez à nez avec un autre voisin du ressortissant américain au moment où il s’apprêtait à quitter les lieux avec le butin. Placé sous mandat de dépôt le 14 décembre dernier, le trentenaire a été attrait hier, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour vol avec escalade et effraction. Pour sa défense, il soutient qu’il a commis son forfait par pur hasard. « Je voulais étancher ma soif au moment où, je pénétrais dans la maison. C’est après avoir constaté que les portes ne sont pas fermées à clef que je me suis introduit dans l’appartement de la partie civile, situé au premier étage. Ainsi, j’ai dérobé un poste téléviseur, 28.000 francs et le coffre-fort qui se trouvait dans l’armoire », a-t-il avoué, tout en niant les circonstances aggravantes de son acte.

Pour Me Baba Diop, le prévenu qui connait les habitudes de la partie civile, cherche à diluer sa responsabilité pénale. « Il est venu avec son matériel pour commettre son forfait. Ce sont des faits très graves », s’est-il offusqué. Pour la réparation du préjudice moral subi par son client, l’avocat a réclamé 2 millions FCFA.

Le parquet a requis l’application de la loi. À la suite de la défense qui a sollicité la clémence, le juge a condamné le prévenu à deux ans de prison dont, six mois ferme et à payer 2 millions FCFA au plaignant.