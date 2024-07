Accident : sur la RN2 6 morts et 14 blessés graves dénombrés

Partager Facebook

Un accident mortel s’est produit hier vers 10 heures 30 minutes à hauteur de l’intersection de la Route Nationale (RN) numéro 2 avec la route secondaire de Ndouloumadji – Seddo Abass. Le bilan provisoire fait état de 6 morts et 14 blessés graves.

La route continue de faire des victimes. Hier matin, un accident s’est produit à hauteur de l’intersection de la Route nationale (RN) numéro 2 avec la route secondaire de Ndouloumadji-Seddo Abass. Le véhicule de transport public de voyageurs de dix-huit (18) places, immatriculé MT-0421-A (30 ans d’âge), provenant de Ndoulomadji, est entré en collision, en abordant la RN2 sans marquer de STOP, avec un camion immatriculé MT-2308-A (35 ans d’âge), roulant dans le sens Thilogne – Ourossogui (sens Saint-Louis vers Ourossogui). Le bilan provisoire de l’accident fait état de six morts sur le coup et de quatorze blessés graves. Les victimes sont prises en charge au niveau de l’Hôpital régional d’Ourossogui. Compte tenu du nombre de victimes par rapport au nombre de places autorisées, il est manifeste que le véhicule transportait un nombre excessif de passagers.

Le Ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens (MITTA) a présenté ses condoléances aux familles des personnes décédées et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Cet accident, dû au non-respect du code de la route et des règles de conduite, vient allonger la longue et effroyable liste des accidents mortels au Sénégal, imputables au facteur humain.

Le MITTA rappelle aux conducteurs l’obligation de respecter strictement les dispositions du Code de la Route et invite tous les usagers à la vigilance, à la prudence et à des comportements plus responsables afin de rendre nos routes moins mortelles. Il exhorte, particulièrement, les passagers à refuser systématiquement de voyager dans des véhicules en situation de surnombre. Par ailleurs, il a demandé à ses services d’intensifier les campagnes de prévention et de sensibilisation à la sécurité routière, particulièrement en cette période hivernale. Enfin, il a demandé aux équipes constituées des brigades mixtes d’intensifier les opérations de contrôle sur les grands axes routiers.

NGOYA NDIAYE