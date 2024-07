Le Président Diomaye Faye ordonne la prise en charge rapide des blessés

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Depuis Paris (France) où il se trouve pour les Jeux olympiques, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a réagi sur le drame qui a eu lieu, ce jeudi, dans la région de Matam. “Je viens d’être informé du tragique accident entre Ndouloumadji et Ourossogui, faisant six morts et 14 blessés, dont sept blessés graves. Mes pensées vont aux victimes et à leurs familles à qui je présente mes condoléances les plus attristées”, a-t-il écrit d’emblée sur le réseau social X. Le chef de l’État de déclarer qu’il a donné des instructions pour une prise en charge rapide des blessés et qu’il « continue de suivre la situation de très près ».