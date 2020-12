Mbagnick Diop : « Le décès de Soumaila Cissé est une grosse perte… »

Le Président du Meds, a été bouleversé par le décès de l’opposant malien Soumaila Cissé emporté par la Covid-19. Réagissant sur les ondes de Rewmi Fm, Mbagnick Diop a rendu un vibrant hommage à un ami et frère, soutenant que le décès de Soumaila Cissé est une grosse perte pour lui, le Mali et l’Afrique.

« Je suis peiné et attristé en apprenant la nouvelle du décès du président Soumaila Cissé emporté par la Covid-19. Soumaila Cissé était un ami, un frère ; il a été la première personnalité à soutenir les Cauris d’Or au niveau international en sa qualité de Président de l’Uemoa. Je suis le premier à l’avoir distingué, à l’avoir honoré en lui remettant le Cauris d’Or de l’Excellence en 2011. Dans de son discours, lors de la réception de son trophée, il me disait Président Mbagnick: “surement je serai, un jour, Président du Mali, et cette année-là, les Cauris d’Or seront organisés au Palais Koulouba.” Et je retiens toujours cette phrase, avec son large sourire. La dernière fois qu’on s’est vus, c’était à l’investiture du Président Macky Sall, j’étais avec lui et le président Cellou Dalein Diallo. Nous sommes partis à trois à Diamniadio, je leur disais en leur taquinant : Dans quelques mois, dans quelques années, j’aurai le bonheur de rassembler trois Présidents de la république de la sous-région. Mais le Tout-Puissant en a décidé autrement. C’est une grande perte, une grande peine pour moi, pour le Mali, pour l’Afrique parce que c’était un grand Monsieur ».