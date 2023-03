Mbagnick Diop Parrain de l’inauguration du groupe Ciel Oil

Ce Samedi 04 Mars 2023, la station de Ciel Oil a refusé du monde. Et pour cause les ténors du groupe spécialisé dans les hydrocarbures à savoir M. GALAYE NDIAYE et M. ABDOU KHADRE SARR ont fait dans la grandeur en construisant un complexe de standing à Sebikotane.

Aussitôt après, cap sur aux Maristes pour l’inauguration du Siège construit sur un immeuble de 8 étages avec toutes les commodités requises.

Le Parrain M. MBAGNICK DIOP Président du Meds a magnifié le travail et adoubé les champions GALAYE et Abdou khadre.

Les chefs d’entreprises contribuent au développement du pays.

Aliou Diallo: Consultant en comm.