Mbour : un accident sur la RN°1 fait 2 morts

Un accident mortel s’est produit hier vers 10 h sur la route nationale (RN1) à hauteur du village de Louly (département de Mbour). C’est un bus en partance pour Kaolack et roulant à vive allure qui s’est retrouvé dans le décor. Arrivé à hauteur du village de Louly (commune de Sandiara), le conducteur a perdu le contrôle du véhicule qui est sorti de la voie bitumée avant de faire plusieurs tonneaux. Sur le coup, deux passagers de sexe féminin, avoisinant la soixantaine, ont perdu la vie. En plus de ces décès, on a dénombré 45 blessés dont 6 grièvement y compris le chauffeur. Les corps sans vie et les blessés ont été acheminés à l’hôpital départemental El Hadji Thierno Mansour Barro de Mbour par les éléments des sapeurs-pompiers de la caserne de Mbour.

