Mbour : Un berger viole une fille sous les yeux de sa mère

Viol à Mbour. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 21 au 22 mai vers 2 h du matin à Mbodiene dans la commune de Joal.

D. Ka s’est armé d’un coupe-coupe pour violenter la pauvre F. Nd. qui voulait arracher sa fille de ses griffes. La sachant handicapée, D. Ka se déchaîne sur elle, l’agresse, la roue de violents coups jusqu’à ce qu’elle s’évanouisse. Il la viole sous les yeux impuissants de sa maman qui a pleuré comme une madeleine.

Une plainte est déposée contre D. K qui, en cavale, sera arrêté et déféré au tribunal de grande instance de Mbour.

Ce qu’il faut savoir c’est le nombre de cas de viol qui ne cesse de monter au Sénégal. Les chiffres des viols et incestes sont effroyables et ahurissants. En effet, rien qu’entre le mois de janvier et le mois de juin de cette année plus de 1.776 cas de viols ont été enregistrés dont 516 cas d’inceste. Ces chiffres ont été communiqués par l’Association des femmes juristes du Sénégal.