Me Aïssata Tall Sall en Espagne: Diplomatie de proximité ?

La visite de Me Aïssata Tall Sall en Espagne, entre dans le cadre d’une diplomatie de proximité qui doit être en vogue surtout là où nos compatriotes grincent des dents suite à certaines mesures qu’ils jugent impopulaires. En effet, nos compatriotes de la diaspora, très nombreux, sont souvent confrontés à des problèmes graves de papiers de toutes sortes dont même les renouvellements leur sont difficiles. Ils sont très stressés de devoir changer de ville, parfois de pays pour juste un papier qui leur est nécessaire pour le renouvellement du permis de séjour autres documents.

En Espagne, la diaspora n’avait pas apprécié le projet de délocalisation du Consulat de Madrid à Barcelone. Et elle l’avait fait savoir, publiquement. Le fait alors que le Ministre se soit déplacé avec une forte délégation composée d’autres hautes autorités, pour les écouter et se répondre à leurs attentes, est à saluer. Car, c’est la mission des consulats d’être le prolongement dans les pays d’accueil, de l’administration de leurs pays d’origine. Ainsi, toutes les mesures doivent être prises pour qu’il y ait un maximum de rapprochement entre les services et les ayant-droits.

De la même façon, les Ambassades, sous la responsabilité de laquelle travaillent les consulats, doivent être munis de moyens substantiels pour répondre à d’autres préoccupations de la diaspora notamment dans l’assistanat juridique en cas d’arrestation, de prise en charge des corps pour leur rapatriement en cas de décès, etc. Certes, oui, la diaspora est très dynamique en termes de regroupements dans le cadre d’associations, mais ces dernières souffrent souvent des difficultés rencontrées quand un sénégalais se trouve dans ces genres de situation d’arrestation ou de nécessité de rapatrier son corps. C’est pourquoi, nous pensons que si la Ministre et la ministre déléguée chargée des Sénégalais de l’extérieur continue à écouter les sénégalais, beaucoup de problèmes seront résolus ou même évités.

Bien sûr, cela ne veut nullement dire qu’il faut minimiser le travail des Ambassadeurs et des Consuls. Ces derniers ne ménagent souvent aucun effort pour remplir leur mission qui est, en gros, de faire en sorte que leur pays garde une bonne image à l’étranger, à tous les niveaux. Ce qui manque souvent, ce sont les moyens. Néanmoins, les sénégalais qui arrivent dans ces pays doivent aussi avoir la culture de se signaler au niveau de leurs Ambassades et consuls pour qu’ils soient comptabilisés et, en cas de besoin, pris en charge. Ils doivent savoir que l’on peut être ‘’clandestin’’ pour le pays d’accueil mais jamais pour son pays. Comme quoi, les sénégalais sont d’égal dignité, qu’ils aient des papiers ou non.

Assane Samb