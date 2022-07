Me Moussa Bocar: « Macky Sall est le.meilleur president que le Senegal ait connu »

Si Senghor a ete qualifie de batisseur de la nation senegalaise. Abdou Diouf, son successeur etait le pere de la democratie grace au multipartismr. Me Abdoulaye Wade a jete les bases du developpement. Macky lui est le porteur du developpement du Senegal. C est en ces termes que le coordonnateur communal de la Coalition Benno Bokk Yakaar a qualifie ceux la qui ont eu a diriger ce pays. Le maire de Ourossogui en a profite pour saluer la dynamique unitaire impulsee par le coordonnateur departemental, Farba Ngom.qui.ne cesse de sillonner communes, villages, hameaux pour magnifier le travail du president Macky Sall. Farba Ngom egalement continue de precher l unite de tous y compris ceux la qui avaient constitue des listes paralleles. Me Moussa Bocar Thiam, a enumere un certain nombre de realisations a l actif du president Macky Sall. Ourossogui aura bientot une universite. La route Ndioum Ourossogui Bakel est en bonne voie. L Hopital regional de niveau 2 est dans les tuyaux. L aeroport de Ourossogui participera du developpement de la region. L eclairage public est visible avec 500 lampadaires installes. Autant de realisations qui prouvent a souhait le score obtenu par Benno Bokk Yakaar, dira l edile de la majorite. Me Moussa Bocar Thiam a aussi justifie le titre foncier detenu par Macky Sall et qui sera consolide des le 31 juillet , jour de l election legislative. Un score de 90 % est donc espere par le coordonnateur communal de Benno Bokk Yaakar. A l endroit des jeunes, ce dernier a demande de ne pas suivre les va t en guerre et insulteurs de l opposition reunie dans Yewwi Askan Wi. Au contraire, ils trouveront face a eux, des debatteurs connaissant l Etat et son fonctionnement. On ne va jamais leur laisser detruire ce pays que les peres fondateurs ont construit patiemment et au bout de mille efforts. Il ne reste qu a donner au President Sall, la majorite a l Assemblee Nationale. Un president que Me Moussa Bocar Sall espere continuer de servir peu importe la station qu.il me confiera, dira celui qui se qualifie de » Baye Fall » de Macky Sall.

