Meeting au stade de Mbour : «Diomaye Faye n’a pas le temps de se battre», tacle Serigne Guèye Diop

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Le Président Diomaye Faye est attendu, samedi 09 mai, au stade Caroline Faye de Mbour, à 80 km au sud de Dakar, pour un meeting au cours duquel il fera le bilan de ses deux années de gouvernance. Ce lundi 04 mai, à l’occasion de la «présentation des grandes lignes» de ce meeting, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Dr Serigne Guèye Diop, par ailleurs membre de la Coalition Diomaye Président, a assuré que le chef d’Etat n’aura «pas le temps de se battre» lors de l’événement, allusion faite aux militants et cadre du parti Pastef (pouvoir) qui se disent prêts à «mener la bataille» pour porter Sonko au pouvoir en 2029.

«Le président ne viendra pas seulement pour parler de la crise. Il viendra dire voilà ce que nous allons faire, voilà comment nous allons le faire et quand est-ce que nous allons le faire (…) Pas une confrontation. Le président n’a pas le temps de se battre. Il a entre ses mains l’avenir du Sénégal. Il a cette lourde responsabilité de trouver du travail aux jeunes, de développer l’industrie, de développer l’agriculture», a expliqué le ministre, sous les applaudissements des membres de la Coalition.

Toujours selon le ministre, Diomaye Faye va aussi réitérer son appel à l’union du pays, malgré les critiques sur la lenteur de la justice dans la réédition des comptes. «La paix sociale, parce qu’un pays divisé ne nourrit pas ses membres, ne fait pas tourner ses réformes, ne soigne pas ses maladies. Il faut garder la paix sociale. On a assez souffert, justement, des dérives de la politique. La prospérité économique et sociale, parce qu’un Sénégal, où le peuple souffre, est un Sénégal en danger», a précisé Dr Serigne Guèye Diop.

Si la déclaration de Diomaye Faye est attendue, elle intervient dans un contexte où il a laissé entendre au cours d’une interview de deux heures à la presse locale qu’«il ne peut y avoir de crise institutionnelle» ni de dualité sous sa gouvernance, rappelant qu’il a le pouvoir de limoger Ousmane Sonko, son Premier ministre. Ce dernier a d’ailleurs annoncé, dimanche 03 mai, qu’il fera lui aussi le bilan de ses deux ans à la Primature «dans les jours à venir».