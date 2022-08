Meeting de remerciements de « Suxaali Sine Saloum »: Aly Ngouille Ndiaye à l’honneur !

Le mouvement « And Suxaali Sine Saloum Ak Sénégal » entend organiser un méga-meeting de remerciements et ce, après la large victoire de la Coalition présidentielle le Benno Bokk Yakaar dans le département de Kaolack lors des dernières élections législatives. Cette manifestation prévue à Lat Mingué sera l’occasion pour El Hadji Malick Guèye, son Coordonnateur et camarades, de rendre un hommage appuyé au ministre Aly Ngouille Ndiaye pour son esprit rassembleur et son entregent. L’ancien député libéral se réjouit également de l’apport incontestable de certains responsables du parti présidentiel et de sa Coalition au niveau local comme Madame la ministre Mariama Sarr, le Directeur Général de la SENELEC, Papa Demba Bitèye, le Maire de Lat Mingué, le Dr Macoumba Diouf et le ministre Conseiller Mohamed Ndiaye « Rahma ».

Lors de leur réunion préparative de cet événement, les responsables de ce mouvement ont demandé au Président de la Macky Sall de mieux les considérer. Ils se disent victimes d’ostracisme: »

Nous sommes avec le Président Macky depuis plus de 8 ans. Nous avons participé à toutes les victoires de la Coalition BBY. Alors notre leader doit être responsabilisé. C’est une question qui nous tient à cœur. Aujourd’hui, notre force de frappe dans le pôle économique du Sine Saloum naturel est incontestable « , a dit la Présidente des femmes de » Suxaali Sine Saloum Ak Sénégal, Adja Binta Gning.