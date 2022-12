Meeting ”Sargal” à Kaolack: Pape Mademba Bitèye s’engage pour la réélection de Macky Sall en 2024

Le directeur général de la Société nationale d’électricité (Senelec) s’est déjà engagé pour la réélection du président Macky Sall en 2024. Pape Mademba Bitèye, dans son intervention explique que le débat ne se situe plus sur la candidature mais comment travailler pour donner un autre mandat au patron de l’APR.

Réélire le président Macky Sall pour un autre mandat en 2024, telle est la vision et l’objectif du directeur générale de la Société d’Electricité (SENELEC) Pape Mademba Bitèye qui s’engage déjà dans cette démarche. Pape Demba Bitèye confirme que lui et ses compatriotes avons choisi le chef de l’Etat pour qu’il soit leur candidat aux prochaines elections présidentielles de 2024. Sa candidature est une demande sociale, car il doit continuer les chantiers qu’il a entamés dans le pays et partout dans le monde, le Sénégal est respecté grâce à son leadership», déclare t-il.

«A Kaolack, nous avons dépassé le débat sur la candidature. Aujourd’hui, nous travaillons sur la réélection du président Macky Sall. C’est ça le débat à Kaolack insiste-t-il. Aussi, ajoute-t-il que la région de Kaolack a besoin de la carte universitaire mais aussi qu’il soit élargie. Le projet d’électrification est aussi une demande générale et nous voulons également que d’ici 2025, que tout le Saloum soit électrifié ».

En tout cas, le responsable politique de Benno Bokk Yakaar à Kaolack a réussi, ce samedi le pari de la mobilisation car toutes la population du Saloum a répondu présent à son appelle au stade Lamine Gueye, pour une cérémonie de ‘’Sargal’’, dédiée au chef de l’Etat.