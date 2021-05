Mercato : et si Griezmann retournait à l’Atletico ?

Antoine Griezmann pourrait retourner à l’Atletico Madrid après des rumeurs sur sa sortie du FC Barcelone. Le président du club de la capitale espagnole, Enrique Cerezo, n’est pas contre, d’autant que la formation catalane est intéressée à l’idée de récupérer Joao Félix dans un éventuel échange.

50 matchs, 19 buts, 12 passes décisives. A vue d’œil, les chiffres d’Antoine Griezmann (30 ans) sur la saison 2020-2021 sont loin d’être infâmants. Le souci, c’est que l’attaquant français n’a que trop peu brillé dans les gros matchs. Juventus, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Atletico Madrid, le natif de Mâcon s’est à chaque fois troué dans les grandes largeurs. Une réalité implacable qui pousse le FC Barcelone, dans une terrible situation financière, à raccompagner le champion du monde vers la sortie.

Problème, aucun club n’est prêt à débourser une grosse comme pour attirer le Tricolore, recruté pour la coquette somme de 120 millions d’euros à l’été 2019. En plus de cet énorme investissement, la formation barcelonaise verse un juteux salaire de 21 millions d’euros par an à son numéro 7, qui s’il s’est toujours accroché, pourrait cette fois-ci avoir du mal à résister au gigantesque coup de balai souhaité par les dirigeants. Ces derniers, bien décidés à débuter un nouveau cycle, sont d’ailleurs prêts à se séparer de deux de leurs plus grandes gloires, à savoir Gerard Piqué et Sergio Busquets.

Dans son relatif malheur, Griezmann pourrait compter sur un soutien inattendu, celui de l’Atletico Madrid. Plus qu’un soutien, le club de la capitale pourrait se transformer en véritable issue de secours pour le Bleu. Certains pourraient juger qu’un come-back chez les Colchoneros serait un retour en arrière. Mais le Français y a passé ses meilleures années et reste proche de certains joueurs, ainsi que du président, Enrique Cerezo. «C’est un joueur magnifique. J’aimerais le récupérer» , a lâché le dirigeant madrilène pour El Larguero. «(…) A l’Atletico, il a connu des saisons magnifiques. C’est un ami.»

Un éventuel retour à Madrid loin d’être impossible. Car l’Atletico bénéficie d’un joker de choix nommé Joao Félix. Arrivé pour faire oublier Griezmann, le Portugais, recruté pour 126 millions d’euros, n’a toujours pas convaincu, se faisant même voler la vedette par Luis Suarez, voire Yannick Ferreira Carrasco, revenu à un excellent niveau depuis sa courte aventure chinoise. N’étant pas totalement adapté à la rugueuse et exigeante tactique de Diego Simeone, le jeune espoir lusitanien pourrait faire partie d’un échange XXL l’envoyant à Barcelone, soutient TV3. Ce deal arrangerait tout le monde : l’Atletico, qui récupérerait un joueur mûr et qui connaît la maison, mais aussi le Barça, qui pourrait compter sur un élément plus jeune de 9 années et dont le salaire est cinq fois inférieur.

Le seul obstacle se situerait plutôt au niveau des émoluments évolutifs de Griezmann, qui n’a pas forcément intérêt à faire le quelconque effort pour faciliter la tâche de ses dirigeants, lui qui demeure son contrat jusqu’en juin 2024, alors que son ancien club n’a pas forcément les moyens de se montrer aussi généreux. Dans tous les cas, les parties concernées devront trouver une solution pour éviter de se polluer le prochain mercato.