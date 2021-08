Messi quitte le Barça

Coup de tonnerre au FC Barcelone ! Alors que le club avait un accord contractuel avec le joueur, l’annonce choc est arrivée à l’instant par le biais d’un communiqué. En effet, la ligue espagnole, intransigeante avec l’ensemble des clubs quant au budget salarial, ne permet pas au Barça de signer le contrat prévu avec Lionel Messi. Des tensions sont apparues avec le joueur et son entourage hier et l’officialisation est tombée. Le joueur argentin quitte donc son club de toujours avec une sortie dont personne ne s’attendait.

Messi avait consenti un énorme effort financier pour prolonger mais le club qui n’a pas réalisé les ventes prévues pour le moment semble résigné. Si d’un côté on évoque une situation irrévocable, certaines sources parlent d’une reprise des négociations même si ce communiqué semble sceller la fin de l’histoire entre les deux parties. Nous verrons si un club se positionne pour récupérer le joueur et ce pourrait être le PSG qui avait déjà entamé des discussions en fin de saison et avant la fin de contrat du joueur. Mais cette sortie va laisser un goût amer à tout un peuple, qui à cause de la pandémie n’a pu assister aux derniers exploits de son joueur, ni avoir pu lui offrir une sortie digne de ce nom.