Métier de la réfrigération: 24 femmes frigoristes formées sur les réfrigérants naturels et l’efficacité énergétique

L’Agence nationale de la Maison de l’Outil (ANAMO) a fait bénéficier d’une formation aux techniques frigoristes à des femmes du Réseau National des Femmes Frigoristes (RENAF). Elles sont au nombre de 24 à bénéficier renforcement des capacités techniques, ainsi qu’en entreprenariat et leadership des femmes frigoristes avec un accompagnement à l’insertion dans la suite du programme.

S’inscrivant dans la mise en œuvre du projet ROCA, co-financé par l’Union européenne et la coopération allemande dont l’objectif est de réduire l’impact climatique du secteur du refroidissement et de la climatisation. Cette formation organisée en partenariat avec l’Agence National de la Maison de l’Outil (ANAMO) vise le renforcement des capacités techniques ainsi qu’en entreprenariat et leadership des femmes frigoristes affiliées au RENAFF, M. Abdoulaye Mbaye, conseiller technique, coordonnateur national du projet ROCA, a fait savoir que cette formation se justifie parce que, on ne peut pas prétendre changer des pratiques dans un secteur donné en laissant en rade les ressources humaines.

C’est dans cette même logique que Mawdo Malick Mbaye le Directeur ANAMO, poursuit pour dire ils ont institué cette formation qui entre dans le cadre des réfrigérants naturel, de la protection de l’environnement, de l’efficacité énergétique et de l’entrepreneuriat dans un contexte Particulier ou les gens disent fêtons la femme, eux ils ont choisi de l’a formé. « dans un contexte particulier par ce que nous sommes dans la ferveur de la journée internationale des droits de la femme dont le 8 Mars, et partout les gens fête la femme mais nous au niveau de l’agence nationale de la maison de l’outil ANAMO en collaboration avec nos partenaires de la GIZ, du ministère de l’environnement et du RENAF, nous nous sommes dit, on ne fête pas la femme mais nous l’a formons.

C’est à la suite de cette formation des femmes, que la femme elle-même va former et fêter d’autres femmes. Et donc parmi les droits inaliénables de la femme, il se trouve le droit à l’éducation et à la formation, ce que nous avons compris avec une cible spécifique dans un domaine souvent réservé aux hommes dont le froid et la climatisation en rapport avec le regroupement nationale des femmes frigorifiques ». A laissé entendre le président d’ANAMO et d’ajouter, cette formation permet de promouvoir les technologies de refroidissement à haut rendement énergétique, respectueuses du climat et de l’Ozone, en utilisant les réfrigérants naturels.

Une préférence du professionnel masculin décriée par le RENAF

A en croire à la présidente du Réseau National des Femmes Frigoristes (RENAFF) Sokhna Fall Diawara, technicienne en froid et climatisation, les difficultés dans leur activité, est liées à la préférence masculine dans ce métier, elle explique « ce n’est pas que nous sommes marginalisés, mais nous ne sommes pas encore comprise.

La population n’est pas encore habitué à voir des femmes frigoriste alors c’est une occasion de lancer un appel aux chefs d’entreprise pour qu’ils sachent qu’il y’a des femmes frigoristes compétente donc il faut nous essayer », a-t-elle lancé au chef d’entreprise qu’à l’issu de formation de renforcement de capacité aussi sur les bonnes pratiques en froid, cela leur permet de mieux competir avec les hommes dans les entreprises et la formation combiné avec l’entrepreneuriat a vraiment toute son importance ».

Dans la suite logique de la formation, l’ Agence National de la Maison de l’Outil (ANAMO), compte élargir, d’abord en les accompagnants vers l’autonomisation qu’il ait des structures autonomes pour mener des activités génératrices de revenus. Ainsi pour une meilleure insertion leurs projet sera porté vers leur partenaire de la DER.

Rosita Mendy