Métiers de faveur et briquetier: 30 jeunes formés à Louga

Dans le cadre de l’employabilité, 30 jeunes de Louga ont bénéficié d’une formation sur les métiers de paveur et briquetier. Ceux-ci ont reçu, hier, leurs diplômes des mains d’Ousmane Séne, représentant de l’Office national de la formation professionnelle (Onfp).

Dans ce contexte, le sous-emploi et le chômage des jeunes sont un vecteur important des migrations. Dans la capitale du Ndiambour, les autorités développent des initiatives pour faciliter l’employabilité des jeunes dans certaines filières. Pendant 40 jours, ces jeunes ont suivi des séances de capacitation, a indiqué Cheikh Séne, le secrétaire général de la Chambre de Commerce et d’Agriculture et d’Industrie de Louga.

Hier, les bénéficiaires ont reçu leur parchemin lors d’une cérémonie présidée par l’Adjointe au gouverneur chargé des Affaires Administratives, Mme Diery Ngom. Selon Ousmane Séne, représentant de l’Onfp, cette initiative va booster l’auto-emploi chez les jeunes. L’objectif du projet consiste à augmenter les opportunités d’emplois pour les jeunes chômeurs et migrants de retour dans les régions de Dakar, Diourbel, Louga et Kolda.

SIDY THIAM