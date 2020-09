Meurtre de Mbaye Wade : les deux suspects passent aux aveux !

Jérémy D. présumé meurtrier de l’homosexuel Mbaye Wade avait rendez-vous avec la victime. Une dispute a rapidement éclaté et il poignardé le gay Wade, aurait reconnu avec force détails, Jérémy.

L’enquête sur la mort de Mbaye Wade vient de connaître une avancée plus que significative avec l’arrestation, vendredi tôt le matin, de deux personnes qui étaient lourdement suspectées d’être les meurtriers de Mbaye Wade.

Pour rappel, le 18 septembre au matin, l’avocat et conseiller communal liégeois Pascal Rodeyns, amant de Mbaye Wade, a découvert le corps sans vie de son compagnon de longue date, Mbaye Wade. L’homme gisait au bord d’un lit situé au deuxième étage de l’habitation, rue Ambiorix, à Liège.

Mbaye Wade avait été poignardé à plusieurs reprises, au niveau du thorax et de la gorge. Pascal Rodeyns a immédiatement prévenu les secours et les forces de l’ordre. En état de choc, il a directement été pris en charge par les secouristes. Pour Mbaye Wade, il n’y avait malheureusement plus rien à faire.

Lors de l’autopsie, le médecin légiste a pu établir que le premier coup de couteau reçu par la victime, au niveau du cœur, a été fatal. La mort s’est produite entre le jeudi à 23 h et le vendredi à 3 h du matin.

Les images ont permis d’identifier deux personnes plus que suspectes puisqu’elles ont permis de démontrer que la nuit du meurtre, vers 23 heures, ces deux personnes étaient rentrées au domicile de Mbaye et ce, à une trentaine de minutes d’intervalle.

Les recherches se sont intensifiées et les deux personnes ont été identifiées. Il s’agit de deux hommes, l’un, Louis, originaire de Dinant et l’autre Jérémy, domicilié à Ans.

L’arme du crime retrouvée

Vendredi matin, la police est donc intervenue au domicile de Jérémy et y a trouvé les deux hommes. Ils ont immédiatement été privés de liberté et emmenés pour auditions. Le couteau de Jérémy a également été saisi. Il s’agit de l’arme du crime.

En effet, lors de son audition, Jérémy est rapidement passé aux aveux. Il a ainsi expliqué avoir fixé un rendez-vous avec Mbaye pour le voir en toute intimité.

Une fois sur place, les deux hommes qui se connaissaient déjà, se sont disputés à tel point qu’ils en seraient venus aux mains. Jérémy a alors sorti son couteau et a mortellement frappé son rival. Selon lui, Mbaye est décédé très rapidement.

Constatant que Mbaye était mort, Jérémy a appelé un ami, Louis. Ensemble, ils ont très sommairement fouillé la maison et emporté GSM, ordinateur et bijoux. Ils sont ensuite retournés, ensemble, au domicile de Jérémy, à Ans. Là, ils ont coupé le GSM de Mbaye.

Inconnu de la justice, Jérémy sera présenté au juge d’instruction, ce samedi en début d’après-midi et ce, pour meurtre.

Louis, suivra le même chemin, considéré comme coauteur des faits, il est également en aveux. La circonstance aggravante d’homophobie n’a, à ce stade, pas été retenue.