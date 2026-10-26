Migration irrégulière : 59 migrants partis du Sénégal débarquent à El Hierro

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Cinquante-neuf migrants partis du Sénégal ont été débarqués au port de La Restinga, sur l’île d’El Hierro, aux Canaries, ce lundi matin 26 octobre 2026 par les secours.

Selon nos sources, les services espagnols de sauvetage maritime sont intervenus vers 6 h 50 pour porter secours aux occupants d’une pirogue repérée à environ 5 000 nautiques au sud d’El Hierro. Le navire de sauvetage « Salvamar Navia » a pris en charge les 59 personnes avant de les acheminer au quai de La Restinga, dans la municipalité d’El Pinar. À leur arrivée, les migrants ont bénéficié d’une assistance médicale et d’une prise en charge par les équipes d’urgence.

Le groupe est composé de trois femmes et de quatre mineurs. Une personne a été transportée à l’hôpital Nuestra Señora de los Reyes pour y recevoir des soins.