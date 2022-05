Mimi prévient Sonko: «Force restera à la loi»

A bon chat bon rat ! Benno Bokk Yakaar a répliqué à la sortie d’Ousmane Sonko. A propos de l’invalidation de la liste départementale de Yewwi de Dakar, Aminata Touré martèle : «Ils n’ont qu’à se prévaloir de leurs propres turpitudes. L’administration n’a rien à voir avec l’invalidation de leurs listes. Ils ont qu’à s’en prendre à leurs-mêmes. » Selon l’ex PM, « l’invalidation de la liste de la coalition Yewwi pour le Département de Dakar prouve à suffisance l’amateurisme de certains pseudo-leaders de l’opposition. » « Les errements notés lors des investitures des élections territoriales du 23 février 2022 avaient démontré à suffisance les carences et le manque d’expérience de ces acteurs politiques. La plupart d’entre-deux était incapable de confectionner des listes conformes aux dispositions de la loi électorale », a-t-elle martelé. Avant d’enfoncer le clou : « Toute liste on paritaire est irrecevable ». Elle prévient Ousmane Sonko et Cie : « Force restera à la loi et les élections législatives se tiendront et à date échue et dans la paix », alerte-t-elle. Elle invite les jeunes à ne pas céder à la manipulation L’invalidation de la liste de la coalition Yewwi à Dakar, vient confirmer l’amateurisme et le manque de rigueur des acteurs politiques de l’opposition.

Articles similaires