Modification des articles L29 et L30 : La Nouvelle Responsabilité prend acte

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La Nouvelle Responsabilité – Jamm Ji (NR/J) prend acte du vote de la loi modifiant la loi n° 2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral par l’Assemblée nationale, en sa séance du 27 avril 2026.

Ainsi, elle considère qu’il y a une rupture unilatérale du consensus qui, depuis 1992, prévaut à l’occasion de toutes les réformes du Code électoral.

De surcroît, les modalités de convocation de la rencontre prévue le jeudi 30 avril 2026 entre le Ministre de l’Intérieur, les partis politiques et la société civile ne sont pas conformes ; et les points inscrits à l’ordre du jour sont imprécis.

Pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus, le Comité d’Initiative de NRJ a décidé, à l’issue de sa réunion du mercredi 29 avril 2026, de ne pas participer à la rencontre sus évoquée, convoquée par le Ministre de l’Intérieur.