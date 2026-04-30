Classement RSF 2026 : le Sénégal rétrograde de 4 places, occupant désormais la 78e position mondiale et la 17e place en Afrique.

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Le dernier classement de Reporters sans frontières sonne comme un avertissement, le Sénégal recule à la 78e place mondiale en 2026, perdant quatre rangs en un an. Longtemps considéré comme un modèle relatif de pluralisme médiatique en Afrique de l’Ouest, le pays voit aujourd’hui son image fragilisée. En cause, une combinaison de pressions politiques persistantes, d’un cadre légal encore perfectible et de contraintes économiques croissantes qui affectent directement l’indépendance des rédactions.

Si le contexte politique sénégalais permet encore une certaine diversité d’opinions, l’autonomie réelle des médias reste sous tension. L’accès à l’information demeure inégal, tandis que les enjeux économiques pèsent lourdement sur la survie des organes de presse, souvent dépendants de financements publics ou privés. À cela s’ajoute un climat socioculturel parfois hostile, où les journalistes peuvent être la cible d’attaques liées à leur identité ou à leurs prises de position.

Cette fragilité structurelle limite la capacité des médias à remplir pleinement leur mission d’information. Plus préoccupant encore, la question de la sécurité des journalistes s’impose comme un défi majeur. Menaces, intimidations, arrestations ponctuelles et pressions psychologiques contribuent à installer un climat d’incertitude. Reporters sans frontières souligne que ces facteurs cumulés créent les conditions d’un recul du droit à l’information.