Mimi Touré: « Les actes de Macky Sall convergent vers un 3è mandat »

L’ex-Première ministre poursuit ainsi sa croisade contre une troisième candidature du président Macky Sall.

Au regard des derniers actes posés par son ancien mentor, Mimi Touré semble se faire une religion sur son intention affichée de vouloir briguer un mandat présidentiel de trop.

Le procès en diffamation Sonko-Mame Mbaye Niang avec en toile de fond, l’objectif d’éliminer un adversaire politique de la course vers la présidentielle 2024.

En plus de la série d’arrestations des responsables du parti Pastef et les agressions subies par Ousmane Sonko sont selon l’ancienne Première ministre, des indicateurs qui renseignent sur une trajectoire vers un 3è mandat impossible et anti constitutionnel.

C’est d’autant plus risqué pour cette ancienne directrice de campagne de l’opposant Macky Sall en 2012, que le Sénégal est actuellement en proie à une tension politico-sociale.

En termes plus explicites « la déclaration d’une 3è candidature pourrait être un déclic pour des manifestations populaires et autres scènes de violence ».