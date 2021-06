Ministère de l’Urbanisme : La nomination d’Alioune Badara Ly fait jaser…

La rigueur et le sérieux notés, jadis, dans l’Administration sénégalaise est comme relégué dans le musée de l’histoire ancienne. Le phénomène a pris de l’ampleur sous le régime du Président Wade pour atteindre, aujourd’hui, son paroxysme sous la présidence de Macky . Au ministre de l’Urbanisme du Logement et de l’Hygiène Publique, la récente nomination de monsieur Alioune Badara Ly comme directeur des Paysages et Places Publiques alimente les conversations les plus folles:” Notre administration est profondément discréditée,voire vidée de sa substance. Elle perd toute sa splendeur à cause de ceux qui l’animent.On ne peut pas comprendre la promotion d’un homme qui n’appartient pas à la hiérarchie A à un poste de direction, de surcroît, technique.Nous pensons bien que les services compétents en la matière n’ont pas fait leur rôle en menant une enquête de moralité. C’est le cas du nouvellement promu Alioune Badara Ly qui se dit aménagiste. Cette direction est trop ample pour lui. Il n’a le background nécessaire pour ménager une telle structure”, s’est désolé un haut fonctionnaire du ministre de l’Urbanisme du Logement et de l’Hygiène Publique.