Les auteurs présumés du saccage des locaux du journal « Les Echos » n’éprouvent aucun “regret”. Si c’était à refaire, on n’hésitera pas à le refaire », ont-ils confié lors de leur audition par les enquêteurs de la Section de Recherches de Colobane. Pour eux, leur marabout Serigne Moustapha Sy est au-dessus de tous et compte plus que quiconque à leurs yeux.