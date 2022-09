MMA: Bombardier défie ce soir le Brésilien Zuluzinho

Avant son combat du 12 Janvier 2023 contre Tapha Tine, il est connu que Bombardier va disputer deux combats en MMA. Le premier a lieu samedi prochain, 24 Septembre 2022, contre le Brésilien Zuluzinho.

Et le double Roi des arènes et double meilleur lutteur ANPS, qui est encore dans son Mbour natal, devrait voyager demain mardi 20 Septembre 2022, dans la soirée. Et le B52 devrait aller directement en Pologne car, souvent, il y a la pesée, les rencontres et autres aspects du contrat qui lie le lutteur au promoteur du combat.

