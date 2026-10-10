Mobile Money : la Police nationale alerte sur une vaste campagne d’escroquerie

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La Police nationale met en garde contre une vaste campagne d’escroquerie visant les utilisateurs de services financiers mobiles. Des applications malveillantes et des liens trompeurs permettent à des délinquants de voler discrètement les codes secrets des utilisateurs afin d’accéder à leurs comptes.

Dans un communiqué publié ce 9 octobre et signé par le chef de la Division communication, Mamadou Diouf, la Police nationale alerte sur les risques liés à ces pratiques frauduleuses.

Selon la Police nationale, une fois les accès dérobés, les fraudeurs prennent le contrôle des comptes Mobile Money des victimes.

« Les fraudeurs prennent le contrôle des comptes Mobile Money des victimes pour effectuer des transferts d’argent illicites et indétectables directement depuis leurs téléphones », explique le communiqué.

La Police appelle à la vigilance

Face à cette menace, la Police nationale appelle la population à la plus grande vigilance et recommande

-de respecter plusieurs mesures de précaution :

-Ne télécharger aucune application d’origine douteuse, en particulier celles reçues via les applications de

messagerie instantanée ou les réseaux sociaux ;

-Ne cliquer sur aucun lien suspect, notamment ceux promettant des matchs, des films ou des gains faciles ;

-Ne donner aucune suite à ce type de sollicitations.

La Police nationale tient à rassurer les citoyens et indique que des investigations approfondies sont actuellement menées par ses services compétents.

L’objectif est de traquer, d’identifier et d’interpeller les auteurs de ces actes délictuels.