Mobilisation de l’Epargne Locale: La CCIAD, CGF et le patronat lancent « NASS »

Le projet de mobilisation de l’épargne nationale dénommé plan d’épargne national ASSETS «NASS» a été lancé le vendredi 1er juillet à la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar (Cciad). Ledit projet combiné aux investissements directs étrangers serait à même de répondre aux besoins de financement de l’économie réelle.

Dans le cadre de la promotion de l’investissement national, la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar (CCIAD), la Compagnie de Gestion financière et de Bourse (CGF Bourse), en collaboration avec les organisations du secteur privé sénégalais, envisagent la mise en place d’un Plan d’épargne dénommé Plan d’Epargne National ASSETS « NASS ». Le « NASS » a pour objet de permettre au secteur privé national de participer à la constitution d’un portefeuille de valeurs mobilières, dont la liquidation par chaque adhérent pourra servir à terme à l’alimentation d’un produit d’épargne ou de prise de participation libérale sous forme de capital ou de dettes dans l’économie réelle de notre pays.

A ce sujet, Adama Lam président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES) a d’emblée dit ceci pour lever tout équivoque : « Nous patronat sénégalais, avons pris ensemble cette décision de matérialiser ici à notre organisation faîtière qu’est la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture, ce projet de mobilisation de l’épargne locale», a souligné M. Lam. À l’en croire, il est temps pour nous Sénégalais de compter sur nos propres forces en mobilisant toutes les énergies pour structurer notre économie. « Pendant longtemps, «nous avions calqué notre modèle de développement sur l’investissement direct étranger (Ide) mais, c’est une forme qu’on peut bien compléter avec la mobilisation de moyens dans notre pays. Et c’est l’innovation que nous voulons mettre en œuvre pour qu’ensemble, nous acceptions de comprendre que c’est à nous développer notre pays», a proposé Adama Lam.

« En clair, c’est aux Sénégalais de mobiliser l’épargne locale petit à petit pour arriver à de grands montants pouvant nous permettre de faire face aux grands projets comme l’exploitation de nos ressources naturelles qui nécessite des milliers de milliards. Tous les pays développés l’ont réussi par la conjonction d’énergie de leurs fils. Et c’est de cela qu’il s’agit aujourd’hui », a ajouté le président du CNES. Emboîtant le pas, le président de la Cciad dira que la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar fera tout son possible pour le succès de ce projet. « Ledit projet que nous lançons aujourd’hui est porté par tous les opérateurs même ceux qui ne sont pas présents physiquement.

Nous allons sensibiliser tout le monde y compris les acteurs de l’intérieur du pays, voire ceux de l’extérieur pour la réussite de tous les opérateurs et par ricochet le Sénégal», a indiqué Abdoulaye Sow. Ainsi le projet «NASS» a pour objet de permettre au secteur privé national de participer à la constitution d’un portefeuille de valeurs mobilières, dont la liquidation par chaque adhérent pourra servir à terme à l’alimentation d’un produit d’épargne ou de prise de participation libérale sous forme de capital ou de dettes dans l’économie réelle de notre pays.

DJANGA DIA