Mobilité Urbaine: L’autopont Lobatt Fall ouvert à la circulation des véhicules

L’autopont Lobatt Fall a été ouvert hier à la circulation des véhicules. L’inauguration a été faite par le ministre des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement. Occasion saisie par les autorités d’inviter d’en faire un bon usage pour leur pérennité et leur durabilité.

Ouf de soulagement pour les automobilistes qui empruntent la voie Pikine pour rallier la banlieue ou la ville. L’autopont Lobatt Fall a été libéré à la circulation des véhicules. Selon le ministre des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye, cet autopont a été réalisé après ceux de Keur Gorgui, Saint Lazar et de Yoff. «C’est un ouvrage majeur qui va permettre l’amélioration de la mobilité urbaine et éviter les embouteillages dans le cadre du programme de construction de ponts et autoponts au Sénégal, 18 seront réalisés à l’échelle nationale », fait-il savoir.

Il indique que le programme sera poursuivi avec les travaux de l’autopont de Keur-Massar qui seront démarrés, ceux de Cambéréne et de la cité des eaux à la route de Front de terre. «Ces travaux ne vont pas uniquement s’arrêter à Dakar, car il est prévu la réalisation d’autoponts à l’échelle nationale comme celui de Marsassoum en cours de réalisation avec 67% de travaux déjà faits. Il y’a également celui de Foundioungne, d’Orkadiéré et Sédhiou. Ceci entre dans le cadre de l’amélioration de la mobilité urbaine à l’échelle nationale, mis en œuvre pour permettre aux sénégalais de se déplacer librement dans des bonnes conditions. Ce programme va se poursuivre et se travaux vont se livrer dans les délais beaucoup plus courts », tient-il à préciser.

Le ministre des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement renseigne que ’autopont de Cambéréne va démarrer pour la fluidité de la circulation. «D’autres travaux vont accompagner ces réalisations avec des aménagements et connexions de pénétrantes comme à Pikine mais aussi du social dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises avec la réalisation de quatre écoles primaires, leurs équipements et accompagner les associations sportive et les structures sanitaires », dit-il. Il rassure toutefois qu’i y aura un système de surveillance pour la prise en charge de ces aménagements pour sa maintenance.

Pour le chef de la division ouvrage d’Ageroute, Cheikh Tidiane Thiam, cet autopont est sur un croisement entre l’autoroute et le péage. « Les difficultés de circuler étaient une réalité, Aujourd’hui, on a réglé l’entrée de Pikine, l’autre problème est celui de Cambéréne, mais qui va démarrer bientôt », dit-il. Et de poursuivre: « Il y a moins d’un moins l’ouvrage de Keur Massar a démarré, il sera le plus compliqué par ce qu’on est dans une zone fortement urbanisée avec des libérations d’emprises qui sont en cours. C’est pourquoi, nous allons essayer de tout faire pour être dans les délais de réalisation. Une fois terminée Keur Massar et Cambéréne, l’ouvrage qui va démarre après hivernage sera surement celui de Front de terre. Les populations doivent s’approprier de ses ouvrages car ce sont des réalisations faites et consenties avec l’Etat du Sénégal, il faut leur pérennité et leur durabilité pour un bon usage », conclut-il.