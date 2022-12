Mondial : Les Bleus qualifiés pour les quarts

La muraille polonaise a été difficile à briser mais les Bleus ont réussi ce dimanche après-midi. Dominatrice en début de première période, la France ne criant pas de réalisme, était proche de se faire surprendre et d’encaisser un but à la 38′. Lloris, solide sur sa ligne, a repoussé des genoux la tentative de Zielinski.

Juste avant la mi-temps, Giroud a délivré les Bleus grâce à une belle passe en profondeur de Mbappé, devenant le meilleur buteur de l’histoire des Bleus. Sa frappe croisée n’a laissé aucune chance au gardien polonais. 1-0

En seconde mi-temps, les Bleus a manqué de peu de confirmer leur domination avec un second but de Giroud. Après un corner repoussé, l’attaquant a marqué une magnifique retournée mais l’arbitre a refusé ce but et a sifflé une faute de Varane sur son duel aérien avec Szczesny. À la 74′, Mbappé a délivré les Bleus et a marqué son 32 but en sélection, dépassant le record de Zidane. 2-0

À la fin du temps réglementaire, Mbappé a marqué en pleine lucarne pour le 3-0 et est devenu le meilleur buteur de la compétition avec cinq buts (+2). Après une main dans la surface, les Polonais ont obtenu un penalty, transformé par Lewandowski 3-1.

Les Bleus affronteront l’Angleterre ou le Sénégal au prochain tour. L’Équipe de France s’est qualifiée pour les 1/4 de finale à neuf reprises dans son histoire :